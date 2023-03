Così l’Europa ha imparato a rinunciare al greggio russo

ERA SUCCESSO con il gas, ora succede con il petrolio. La notizia dello stop alle forniture di greggio russo alla Polonia, arrivata a fine febbraio, non ha smosso i mercati: anzi, le quotazioni del Brent hanno perso circa l’1% subito dopo l’annuncio, scendendo sotto gli 83 dollari al barile. E anche questa reazione segnala come la vicenda non sollevi un forte allarme tra gli operatori, anche se fosse vero che Mosca sta di nuovo imbracciando l’arma dell’energia. L’interruzione delle consegne alle raffinerie polacche è avvenuta a pochi giorni dalla visita a Kiev e a Varsavia del presidente Usa Joe Biden e dal varo del decimo pacchetto di sanzioni Ue contro la Russia. Ma se le coincidenze spingono a ipotizzare una ritorsione, l’arma del petrolio sembra davvero spuntata. La situazione ricorda quella che nell’aprile 2022 condusse alla fine dei rapporti con Gazprom: Varsavia – che si era già attrezzata per fare a meno del gas russo – rifiutò il meccanismo di conversione dei pagamenti in rubli e Mosca chiuse i rubinetti, ma le fece un favore, perché le risparmiò una violazione dei contratti. Con l’aggressione di Mosca all’Ucraina il ponte energetico fra Russia ed Europa, che aveva retto per oltre cinquant’anni,...