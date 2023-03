Comprare casa: dove, in che zona, a che prezzo, con quali optional. La classifica del 2022

Roma è in testa alla classifica delle ricerche di abitazioni in vendita o affitto

Milano, 3 Gennaio 2023 – Nel corso del 2022 gli italiani che hanno pensato fosse l’anno giusto per acquistare una casa hanno espresso una netta preferenza per Roma: sulle app e sul sito di Immobiliare.it hanno accumulato il 7% delle ricerche totali. Immobiliare.it, il portale immobiliare leader in Italia, si è chiesto quali siano state le principali tendenze riconducibili alla casa nell’anno appena trascorso, rilevabili attraverso le ricerche degli utenti su sito e app. Completano il podio Milano (4%), indiscussa capitale economica del Paese e polo attrattivo per studenti e lavoratori, e Torino (2%), altro grande polo universitario e industriale del Nord-Ovest. In quarta posizione si trova Genova, città portuale tra le più importanti. Chiude la top 5 la città di Napoli, grande metropoli del Sud Italia. La top 5 degli affitti I quartieri più desiderati Le disponibilità finanziarie La soluzione bilocale La personalizzazione più usata La top 5 degli affitti Per quanti invece non hanno compiuto il grande passo decidendo di vivere in affitto, le prime tre posizioni della classifica rimangono invariate, con Roma che raccoglie ben il 12% delle preferenze. Al quarto posto si...