"Bioplastiche e polistirene riciclato: da qui passa la svolta"

Bioplastiche e polistirene riciclato

UNA MULTINAZIONALE made in Italy e familiare. In cinquant’anni, da quando fu fondata da Antonio Simonazzi nel 1973 a Fontanellato, in provincia di Parma, dove ancora oggi si trova il quartier generale, Flo è diventata un marchio storico e uno dei principali player nel settore della produzione di stoviglie, contenitori per alimenti e bicchieri per la distribuzione automatica. Un traguardo raggiunto grazie alla capacità di saper diversificare la produzione per adattarsi ai cambiamenti di mercato, anticipando nel tempo le richieste di prodotti sostenibili ed ecologici investendo, in particolare nell’ultimo decennio, nella differenziazione dei materiali, dalla plastica tradizionale alla bioplastica compostabile per arrivare alla carta. Una strategia che si è rivelata vincente anche a livello di business. Il gruppo Flo infatti ha chiuso il 2022 con un fatturato di 225 milioni di euro (+20% rispetto al 2021 e il più alto di sempre). A oggi, quindi, il gruppo parmense continua a consolidare la sua posizione di leader con cinque sedi produttive tra Italia (Fontanellato, la I&D di Catania e la ISAP-Packaging di Verona specializzata nella produzione di stoviglie monouso e packaging alimentare come i vasetti per lo yogurt) ed Europa (Francia e UK), circa 750 dipendenti, oltre 3.600 referenze attive, 3.000...