Bagagli sottoposti alla Tac Smart Security agli scali

DA UN ANNO OPERATIVA a Milano Linate, la nuova smart security ai controlli di sicurezza è stata ora attivata anche al terminal 1 di Malpensa. Le nuove macchine Eds-cb (Explosive Detection Systems for Cabin Baggage) di ultima generazione installate negli scali gestiti dalla Sea, impiegano una tecnologia di analisi del contenuto del bagaglio simile alla Tac per il controllo dei bagagli a mano e sostituiscono la precedente tecnologia delle X-Ray tradizionali. Queste attrezzature, sottolineano in Sea, "garantiscono il più alto standard di security per il controllo del bagaglio a mano, aumentando il livello di sicurezza e migliorando l’esperienza del passeggero". L’elevata efficacia del sistema consente di individuare e presentare automaticamente all’operatore eventuali sostanze che potrebbero potenzialmente essere esplosive, rendendo più affidabile l’analisi del bagaglio così che diventa possibile effettuare i controlli senza la necessità di separare dal bagaglio a mano gli apparati elettronici e i liquidi. La nuova tecnologia aumenta l’efficacia dei controlli di sicurezza grazie al riconoscimento automatico degli esplosivi e, grazie alle immagini 3D ad alta risoluzione, consente agli addetti rapide e accurate valutazioni pur riducendo i tempi necessari al controllo. A fronte di una maggiore efficacia sotto il profilo della security, diminuiscono anche i tempi di attesa, le...