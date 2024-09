Zelensky a Ramstein, poi a Cernobbio: Dateci più armi a lungo raggio Roma, 6 set. (askanews) - Il presidente Volodymir Zelensky partecipa in presenza alla riunione del Gruppo di contatto per la difesa dell'Ucraina alla base aerea di Ramstein, in Germania. Su X ha inoltre annunciato che a seguire sarà in Italia per il Forum economico Ambrosetti, a Cernobbio. Il presidente ucraino ha esortato nuovamente i suoi alleati ad autorizzare l'uso di armi a lungo raggio "anche sul territorio russo". "Dobbiamo avere queste capacità a lungo raggio non solo sul territorio occupato dell'Ucraina, ma anche su quello russo, sì, in modo che la Russia sia motivata a cercare la pace". In una dichiarazione a margine della riunione, il padrone di casa, il ministro tedesco della Difesa, Boris Pistorius ha affermato di comprendere la delusione di Kiev sulla lentezza dell'invio di armi, annunciando la consegna di 23 nuovi Howitzer semoventi. "Inoltre, e posso annunciarlo per la prima volta oggi, si tratta di una nuova informazione: consegneremo all'Ucraina dodici moderni obice semoventi tipo 2000, di cui sei saranno consegnati quest'anno e altri sei l'anno prossimo. Il volume totale ammonta a 150 milioni di euro". Da parte sua il segretario alla Difesa degli Stati Uniti Lloyd Austin ha dichiarato che il presidente degli Stati Uniti Joe Biden approverà altri 250 milioni di dollari in assistenza alla sicurezza per l'Ucraina, mentre il governo britannico ha annunciato che il Regno Unito fornirà all'Ucraina 650 missili leggeri multiuso (LMM) del valore di 162 milioni di sterline.