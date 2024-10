Usa 2024, Elon Musk dona 1 milione ogni sera per un elettore di Trump Harrisburg, Pennsylvania, 21 ott. (askanews) - Ecco l'ultima trovata show del miliardario americano Elon Musk che ha promesso di versare un assegno di un milione di dollari (919.600 euro) ogni giorno fino alle elezioni presidenziali statunitensi di novembre agli americani che firmeranno la sua petizione a favore della "libertà di parola" e del diritto di portare armi. La prima consegna è stata fatta durante un discorso in Pennsylvania, uno degli stati chiave per le prossime elezioni presidenziali americane. "Io voglio convincere le persone che pensano che il loro voto non conti, questa volta è importante votare, mai come ora. L'obiettivo del premio da 1 milione di dollari al giorno è quello di massimizzare la consapevolezza della nostra petizione a favore della Costituzione", ha spiegato l'imprenditore. Di questo passo, il boss di Tesla e di X potrebbe versare 17 milioni di dollari (15,63 milioni di euro) per ricompensare i firmatari fino al voto del 5 novembre. Questa somma si aggiungerebbe ai 75 milioni di dollari (quasi 69 milioni di euro) che Elon Musk ha già donato all'America Pac, l'organizzazione di azione politica che il miliardario americano ha fondato per sostenere la campagna presidenziale di Donald Trump.