Una Giornata particolare, Cazzullo: "Trasformeremo Dux in Matteotti" Roma, 8 ott. (askanews) - Dal 9 ottobre torna su La7 "Una giornata particolare", terza stagione del programma di storia e cultura condotto da Aldo Cazzullo. "Riparte 'Una giornata particolare'. La prima che raccontiamo è la visita di Hitler a Mussolini. La storia dei due dittatori. Noi con l'Intelligenza artificiale trasformeremo la scritta Mussolini Dux, che c'è sull'obelisco del Foro italico, in Matteotti per onorare le vittime di Mussolini. In quella visita si pongono le basi per la persecuzione degli ebrei e per il disastro della Seconda Guerra Mondiale", ha raccontato Aldo Cazzullo, giornalista e scrittore, presentando la nuova stagione del programma che sarà in onda ogni mercoledì in prima serata - alle 21.15 - per dieci puntate. "Altre puntate saranno dedicate al Novecento, 2 luglio 1946, il referendum Monarchia-Repubblica, quando finalmente anche le donne possono votare. Arrivano gli americani, 4 giugno '44, la Liberazione di Roma, due giorni dopo lo sbarco in Normandia", ha rivelato il conduttore di "Una giornata particolare". "Sempre nel Novecento racconteremo la morte di Pier Paolo Pasolini, esplorando tutte le possibili soluzioni del giallo, compresa la pista del delitto politico. Le 5 Giornate di Milano, Vittorio Feltri difende il maresciallo Radetzky, Riccardo Muti legge le lettere piene di amor patrio di Verdi e Manzoni, raccontiamo la rivolta con cui Milano si è liberata dagli austriaci", ha aggiunto Cazzullo. "E poi andando indietro nel tempo l'eruzione di Pompei, la morte di Caravaggio, la caduta di Costantinopoli, la vera caduta dell'Impero Romano, Caterina de' Medici, il complotto a Parigi, come i Medici scatenano il massacro dei protestanti. Storie che apparentemente parlano del passato, ma che sono fili che arrivano fino ai giorni nostri", ha concluso Cazzullo. Aldo Cazzullo - accompagnato da due inviati nella "storia", Claudia Benassi e Raffaele di Placido - attraverserà i luoghi di queste giornate particolari, luoghi meravigliosi e "parlanti" d'Italia e del mondo: dalla Roma barocca di Caravaggio fino dall'architettura razionalista del Foro italico; dal Teatro alla Scala di Milano passando per la Parigi di Caterina de' Medici, i sassi di Matera dove Pasolini girò Il Vangelo secondo Matteo, la Normandia per lo sbarco degli Alleati, il Parco archeologico di Pompei fino a Istanbul, l'antica Costantinopoli, al centro della scena della storia. Ad arricchire il racconto, attraverso gli episodi, le interviste a Furio Colombo, Walter Veltroni, Riccardo Muti, Paolo Guzzanti, Francesca Fagnani, Giancarlo De Cataldo, Dacia Maraini, Francesco Guccini e Corrado Augias. "Una giornata particolare" è un format originale de La7 prodotto da Stand by me.