Torna il Gran Ballo Viennese di Roma Roma, 5 nov. (askanews) - Il 9 novembre torna il Gran Ballo Viennese di Roma. L'Acquario Romano ospiterà la XVI edizione del Gran Gala Charity, nelle magiche atmosfere dei balli viennesi, tra eleganza e fascino d'altri tempi. Sono 32 le ragazze che partecipano. Sotto la direzione artistica di Elvia Venosa, ideatrice della manifestazione, le giovani, tra i 15 e i 24 anni provenienti da tutta Italia, sono pronte a volteggiare sulle note dei più famosi Valzer di Strauss, accompagnate dai loro cavalieri, I Granatieri di Sardegna, dell'Esercito Italiano, per vivere una serata da sogno. Attraverso il ballo di coppia, i giovani che ogni anno prendono parte al Ballo hanno l'opportunità di riscoprire un mezzo di comunicazione che va oltre le barriere sociali e incoraggia l'interazione umana, in un contesto inclusivo e coinvolgente. L'evento non si limita alla serata di Gala ma come ogni anno è preceduto da una settimana di lezioni di Bon Ton, svolte dall'Accademia Italiana di Galateo, ma anche di Make-up, con Pablo Gil Cagnè. Accompagnate dai rispettivi cavalieri, le ragazze inoltre seguono lezioni di Valzer curate dal Maestro Fabio Mollica. Novità di questa edizione il corso di portamento a cura di Francesca Tocca, ballerina professionista del programma "Amici", che insegna alle ragazze i segreti e il fascino del portamento femminile. Inoltre, durante il Gran Ballo Viennese di Roma si alternano esibizioni di danza classica e moderna, performance artistiche, e la musica dal vivo dall'Orchestra Vincenzo Bellini di Roma, diretta M. Lorenzo Lupi. La serata è condotta da Marianna Taormina, la giovane siciliana che nel 2018 ha indossato la fascia di Miss Sorriso e l'anno seguente ha rappresentato l'Italia all'Opernball di Vienna. La manifestazione unisce anche quest'anno cultura, spettacolo e solidarietà e, proprio grazie ai suoi obiettivi ed ai progetti sociali realizzati ha avuto il sostegno di organizzazioni quali Unicef, FFC - Fondazione Ricerca Fibrosi Cistica, Doppia Difesa, Croce Rossa Italiana, Giovani per L'Abruzzo. La XVI edizione del Gran Ballo Viennese di Roma rinnova il suo impegno a sostenere l'Associazione "Frida - Donne che sostengono donne". Il Gran Ballo Viennese di Roma è realizzato con il Patrocinio della Città di Vienna, dell'Ambasciata d'Austria in Italia e del Ministero della Difesa Austriaca.