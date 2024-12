Sudcorea, migliaia in piazza chiedono l'arresto del presidente Yoon Roma, 6 dic. (askanews) - Numerosi manifestanti si sono radunati davanti all'Assemblea Nazionale della Corea del Sud, a Seoul, chiedendo l'arresto del presidente Yoon Suk Yeol per la sua improvvisa dichiarazione della legge marziale, poi bocciata dai parlamentari, nonostante i tentativi del presidente di imporla dispiegamento l'esercito. La protesta proseguira, sono attese decine di migliaia di persone in piazza sabato 7 dicembre. "Un raduno e una marcia su larga scala che coinvolgeranno decine di migliaia di partecipanti si terranno sabato nel centro della città e nell'area di Yeouido (a Seoul), e saranno imposte restrizioni al traffico su alcune strade", ha dichiarato la polizia metropolitana di Seoul in un comunicato. L'opposizione ha presentato una mozione di impeachment che dovrebbe essere votata a breve mentre il capo del partito di Yoon ha chiesto che gli venga tolta la carica perché "pericoloso" per il Paese e i cittadini.