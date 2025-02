Starmer: no a una pace che compensi l'aggressore russo Washington, 28 feb. (askanews) - Toni cordiali e distensione commerciale nell'incontro a Washington fra Donald Trump e il premier britannico Keir Starmer, che in varie fasi pone un solo paletto: la pace fra Russia e Ucraina che l'amministrazione Trump sta cercando di imporre deve essere duratura e non può "compensare l'aggressore". "C'è una frase famosa nel Regno Unito, che risale alla seconda guerra mondiale: bisogna vincere la pace. È quello che dobbiamo fare adesso perché non può essere una pace che compensi l'aggressore, o che incoraggi regimi come l'Iran" ha detto Starmer, apparentemente cercando di convincere il presidente americano ricordandogli che ci sono regimi autocratici nel mondo che non piacciono agli Usa.