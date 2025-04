Sigourney Weaver in "The Mandalorian & Grogu": c'è bisogno di ribelli Tokyo, 22 apr. (askanews) - Durante la Star Wars Celebration 2025 che si è tenuta a Tokyo è stato annunciato che Sigourney Weaver interpreterà un nuovo personaggio nel film "The Mandalorian & Grogu", che arriverà nei cinema il 22 maggio 2026. L'attrice è salita sul palco tra gli applausi degli appassionati insieme al regista Jon Favreau, all'attore Pedro Pascal e a Grogu, i protagonisti del film che riporterà sul grande schermo il franchise di "Star Wars" per la prima volta dal 2019. Weaver è stata la pioniera dei personaggi femminili nel mondo della fantascienza con "Alien" e a proposito di questi ruoli ha detto: "Sono attratta dai personaggi che sono dei combattenti, e credo che il mio personaggio sia una combattente appassionata, per come lei vede il mondo. Ma questo è anche un universo giocoso. E lei sta esattamente dove vuole stare, cosa vuole fare. Si è avvicinata ai Ribelli, è una pilota e una persona estremamente responsabile, che crede nella nuova Repubblica". E a proposito dell'essere ribelli nella vita l'attrice ha detto: "Oggi sì, più che mai, abbiamo bisogno di ribelli".