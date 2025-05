Sergio Mattarella al Mak P 100, onori finali e Inno di Mameli Modena, 23 mag. (askanews) - Si è conclusa con gli onori militari al presidente della Repubblica e l'esecuzione dell'Inno di Mameli la cerimonia del Mak P 100 all'Accademia Militare di Modena. Sergio Mattarella ha assistito all'intera celebrazione senza intervenire, lasciando la parola alle autorità militari e al ministro della Difesa. Durante la cerimonia, svoltasi al Parco Novi Sad, si sono succeduti gli interventi del comandante dell'Accademia, generale Davide Scalabrin, del capo di Stato Maggiore dell'Esercito, generale Carmine Masiello, del capo di Stato Maggiore della Difesa, generale Luciano Portolano, e del ministro della Difesa Guido Crosetto. Cuore dell'evento è stato il tradizionale passaggio della "Stecca Accademica" tra gli allievi del 205° Corso "Fierezza" e quelli del 206° Corso "Dignità", seguito dai saggi di equitazione e ginnico-sportivo militare e dalla sfilata in parata del Reggimento Allievi. Al termine della cerimonia, il capo dello Stato, accompagnato dal ministro Crosetto, si è recato a Palazzo Ducale, sede storica dell'Accademia Militare, per una visita al Museo storico e la firma dell'Albo d'Onore, prima di fare rientro a Roma. La presenza di Mattarella - prima volta in epoca recente di un presidente della Repubblica al Mak P 100 - ha conferito particolare solennità a questa tradizione che dal 1840 segna i cento giorni alla nomina a ufficiali.