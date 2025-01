Rilasciate da Hamas 3 israeliane, l'Idf: "Sono a casa" Milano, 19 gen. (askanews) - "Sono a casa". Con questo post sui social l'esercito israeliano ha salutato il ritorno in Israele dei primi tre ostaggi nelle mani di Hamas dal 7 ottobre rilasciati in seguito all'accordo di tregua. Le tre donne sono Romi Gonen, 24 anni, Emily Damari, 28 anni, Doron Steinbrecher, 31. I miliziani di Hamas le hanno consegnate in piazza Saraya, a Gaza City, alla Croce rossa che ha accertato che sono in buone condizioni di salute. Poi l'incontro con la famiglia nella struttura di Reim vicino al confine ma già territorio israeliano.