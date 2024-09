RemTech Expo, Rixi: sviluppo sostenibile no a danno economia Roma, 12 set. (askanews) - "Fino a oggi l'ambiente, le infrastrutture e l'edificazione sono stati messi come elementi in contrasto mentre noi vogliamo far capire come si possa fare sviluppo considerando che l'ambiente è una situazione evolutiva, evolve con l'uomo e soddisfa le nostre esigenze. L'ambientalismo puramente ideologico è un limite, serve invece un approccio ambientale concreto che segua lo sviluppo industriale e la competitività del Paese. RemTech Expo è un evento che si rivolge alle aziende del settore e a tutti quei cittadini che cercano la giusta mediazione per lo sviluppo sostenibile dell'ambiente senza danneggiare l'economia". Lo ha dichiarato il viceministro delle infrastrutture e dei trasporti, Edoardo Rixi, intervenendo in Senato alla presentazione della 18esima edizione di RemTech Expo in programma a Ferrara Expo dal 18 al 20 settembre.