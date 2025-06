Problemi a ChatGpt in tutto il mondo, risposte lente o bloccate Milano, 10 giu. (askanews) - Problemi per Chatgpt in tutto il mondo. Il chatbot di OpenAi ha avuto problemi ad intermittenza per ore, segnalati in tutta Italia ma poi anche in altri paesi europei, nel Regno Unito, in Australia e in Nord America. Non un down totale quindi, ma difficoltà nell'utilizzare il servizio. I malfunzionamenti, confermati da OpenAi, si sono verificati infatti in modalità diverse e in tempi diversi, mentre alcuni utenti riuscivano ad usare ChatGpt altri riscontravano rallentamenti o l'impossibilità di ricevere una risposta, per "tempo di richiesta scaduto" con messaggi di errore come "Qualcosa è andato storto mentre stavamo generando la risposta".