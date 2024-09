Prima giornata dei Graduation Day della Luiss Business School Roma, 04 set. (askanews) - Al via la prima giornata di apertura della settimana dedicata ai Graduation Day della Luiss Business School nella splendida cornice di Villa Blanc. Un'offerta formativa progettata per proporre percorsi che permettano ai partecipanti di interpretare il cambiamento e di guidarlo. La prima giornata è dedicata agli studenti e alle studentesse dei master internazionali, programmi full-time della durata di 12 mesi focalizzati su general management, corsi core, corsi di specializzazione e attività di career development per lo sviluppo delle soft skill. La cerimonia di apertura ha visto salire sul palco il Rettore della Luiss Guido Carli Paolo Boccardelli, per i saluti istituzionali. "Per noi è un grande orgoglio, è una festa importante. È il coronamento di un percorso di formazione molto intensa e complessa. Una formazione volta a sviluppare le attitudini e i talenti per portarli all'attenzione del mondo del lavoro. Oggi la domanda di nuove professionalità è in gran parte insoddisfatta, per cui l'impegno della scuola e dei nostri studenti è quello di creare una comunità viva e dinamica, in grado di abbracciare le nuove sfide della società". Occasione poi per il messaggio di Roberto Tomasi, Amministratore Delegato di Autostrade per l'Italia, che si è rivolto proprio agli studenti dei master. "È un giorno molto importante non solo per i ragazzi, ma anche per la società e le sfide future. Se mi chiedeste quali sono gli elementi più critici del prossimo futuro li possiamo evidenziare in tre tipologie: il mantenimento di democrazie libere e funzionanti; l'avere una società in grado di ripartire la ricchezza; ed un terzo è quello di assicurare la crescita di un futuro sostenibile per le generazioni future". Una prima giornata di festa che ha visto gli studenti sfilare davanti ai propri familiari e ricevere il diploma sotto incessanti applausi, con il consueto lancio del tocco.