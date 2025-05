Papa Leone XIV: costruire ponti per essere un popolo in pace Città del Vaticano, 8 mag. (askanews) - "Aiutateci anche voi, gli uni gli altri, a costruire ponti, con il dialogo, con l'incontro, unendoci tutti per essere un solo popolo sempre in pace". Lo ha detto Papa Leone XIV nel suo primo discorso dopo l'elezione dalla Basilica di San Pietro.