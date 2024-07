Nepal, due bus nel fiume travolti da una frana: oltre 60 dispersi Roma, 12 lug. (askanews) - Nelle immagini, soccorritori che cercano i sopravvissuti nel fiume Trishuli a Simaltar, in Nepal,dopo che una frana provocata dalle forti piogge monsoniche ha travolto due autobus con oltre 60 passeggeri su un'autostrada, facendoli precipitare. Ci sono almeno 63 dispersi, hanno dichiarato le autorità. Decine di persone stanno setacciando il luogo dell'incidente nel distretto centrale di Chitwan. Il funzionario distrettuale Khimananda Bhusal ha detto che gli autobus trasportavano almeno 66 persone, ma tre passeggeri sono riusciti a mettersi in salvo a nuoto e ora sono in ospedale. A distanza di ore dall'inizio delle ricerche le squadre non hanno ancora trovato traccia dei mezzi né dei loro occupanti. L'incidente è avvenuto prima dell'alba lungo l'autostrada Narayanghat-Mugling, a circa 100 chilometri a Ovest della capitale Kathmandu.