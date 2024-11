Meloni a Med Dialogues, rapida stretta di mano con Tajani Roma, 27 nov. (askanews) - La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è arrivata all'hotel Rome Cavalieri per partecipare ai Med Dialogues. La premier - che non si è fermata a parlare con i giornalisti in attesa - è stata accolta dal ministro degli Esteri Antonio Tajani, con cui ha scambiato una stretta di mano. È il primo incontro con il vicepremier e leader di Forza Italia dopo la bocciatura con i voti di FI di un emendamento della Lega, terzo partner di governo, che chiedeva il taglio del canone Rai. "Fate pace"? le hanno chiesto i cronisti.