Macron annuncia una conferenza a Parigi per ricostruzione del Libano Beirut, 17 gen. (askanews) - Parlando da Beirut, dove ha incontrato il presidente libanese Joseph Aoun, il presidente francese Emmanuel Macron ha annunciato una conferenza internazionale che si terrà a Parigi "tra qualche settimana" per aiutare a ricostruire il Libano che sta uscendo dalla guerra con Israele, dopo l'accordo di cessate il fuoco raggiunto il 27 novembre scorso grazie anche alla mediazione francese. Macron si è impegnato a sostenere i nuovi leader libanesi e ha dichiarato: "La Francia sarà al suo fianco, insieme all'Europa e a tutta la regione, per mobilitare gli amici del Libano".