La cover tech che rende il tuo cestino della spazzatura smart Las Vegas, 14 gen. (askanews) - Una cover in grado di rendere qualsiasi cestino smart e capace di riconoscere in automatico la spazzatura e aprire lo sportello giusto. È l'ultimo prodotto (presentato al Ces di Las Vegas, la fiera tech organizzata da Cta) di Ganiga Innovation, startup italiana che si occupa di unire la robotica all'intelligenza artificiale per la gestione dei rifiuti. Nicolas Zeoli founder e ceo: "Al suo interno ha un modello di computer vision, riconosce la mano dell'utente e cosa ha in mano capisce cosa è dove va smistato a seconda del Comune del cliente e manda tutto a un cloud dove i clienti possono vedere statistiche e dati". Il prototipo è pronto per essere commercializzato in estate.