La Cina disposta "a risolvere divergenze commerciali con Stati Uniti" Pechino, 7 nov. (askanews) -He Yongqian, portavoce del ministero del Commercio cinese, dopo la vittoria di Donald Trump alle presidenziali usa ha detto che "la Cina è disposta a rafforzare la comunicazione, espandere la cooperazione e risolvere le divergenze con gli Stati Uniti secondo i principi del rispetto reciproco, della coesistenza pacifica e della cooperazione, promuovendo congiuntamente lo sviluppo delle relazioni economiche e commerciali tra Cina e Stati Uniti in una direzione stabile, sana e sostenibile, a beneficio di entrambi i Paesi e del mondo intero". Lo stesso leader cinese Xi Jining ha inviato un messaggio di congratulazioni a Trump, nel quale ha auspicato collaborazione e non contrapposizione tra Washington e Pechino.