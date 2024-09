In Libano lunghe code di macchine in fuga dai raid israeliani Saida e Sidon, 23 set. (askanews) - Traffico e lunghe code nelle strade e autostrade del Sud del Libano dove centinaia di persone sono in fuga dai bombardamenti israeliani. Le immagini arrivano da Saida e Sidon, queste ultime girate da Nazir Reda mentre era bloccato nel traffico intenso per raggiungere la sua città natale, Babliyeh, considerata più sicura. Gli attacchi aerei israeliani contro le roccaforti di Hezbollah in Libano lunedì hanno ucciso 182 persone, secondo il ministero della Sanità libanese, ultimo atto dell'escalation più grave fra i due paesi dal 7 ottobre 2023 a oggi.