Guterres al vertice Brics con Putin: serve "pace giusta" in Ucraina Kazan, 24 ott. (askanews) - Il Segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres ha chiesto una "pace giusta" in Ucraina, nel rispetto del diritto internazionale e delle risoluzioni Onu, parlando a un incontro con i leader del gruppo Brics, ospitato dal presidente russo Vladimir Putin a Kazan, in Russia. Le dichiarazioni di Guterres sono state fatte al tavolo con il leader russo; il Segretario delle nazioni Unite ha chiesto anche un "immediato cessate il fuoco" a Gaza e "un'immediata cessazione delle ostilità" in Libano.