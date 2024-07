Girotto (M5S): nuovo studio conferma emergenza acqua Roma, 2 lug. (askanews) -"L'Associazione europea di giornalisti "Arena for Journalism" ha rilasciato a maggio '24 uno studio titolato "Under the surface", che conferma il drammatico problema dell'esaurimento delle falde acquifere e del loro inquinamento chimico, in vaste zone d'europa, Italia compresa. Da tempo il M5S denuncia il problema e lavora per mitigarlo, e recentemente ha stretto un'alleanza specifica con il PD sul tema dei "bacini idrici", che per mancanza di manutenzione hanno perso metà della loro capacità di stoccaggio, 7 miliardi di metri cubi di "oro blu", equivalenti a 5 mesi di deflusso medio del fiume Po". Lo dichiara in un video il Coordinatore del Comitato Transizione Ecologica M5S, Gianni Girotto, ricordando che "assieme appunto al PD e con l'aiuto di Coldiretti e di Anbi, abbiamo già chiamato a raccolta gli altri Partiti e tutto il mondo civile, ora rinnoviamo l'appello, puliamo i ns bacini idrici prima che la siccità diventi ingestibile, ed utilizziamoli per creare energia più pulita ed economica, tramite il fotovoltaico galleggiante".