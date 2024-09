Giornate Trevi, Nigiotti (RWE): agrivoltaico per sviluppo solare Roma, 19 set. (askanews) - Ludovica Nigiotti, responsabile dello sviluppo RWE in Italia e Spagna, alle Giornate dell'Energia e dell'Economia Circolare, che dal 18 al 21 settembre tornano a Trevi (PG), promosse da Globe Italia e WEC Italia in collaborazione con Luiss School of Government, AICP - Associazione Italiana dei Collaboratori Parlamentari e Askanews, ha evidenziato come "RWE ha circa il 70% della pipeline solare in configurazione agrivoltaica e questo dimostra l'importanza strategica che diamo a questa alleanza tra settore agricolo e energetico. Abbiamo già le risposte dei primi impianti che abbiamo installato che fanno vedere quanto le due realtà possano beneficiare l'una dall'altra e per questo crediamo che l'agrivoltaico sarà il traino dello sviluppo del solare nel paese nei prossimi anni".