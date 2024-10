Giornata Mondiale soccorso, Reas fiera record: 30mila presenze Milano, 7 ott. (askanews) - Nuovo risultato record per "REAS 2024". Superate le 30mila presenze alla ventitreesima edizione del salone internazionale dell'emergenza, che per tre giorni ha visto i padiglioni del Centro Fiera di Montichiari (Brescia) con volontari e professionisti, provenienti dall'Italia e da altri 40 Paesi di tutto il mondo. Ezio Zorzi, direttore generale del Centro Fiera di Montichiari: "Si è appena chiusa l'edizione 2024 del REAS, il Salone Internazionale dell'Emergenza, qui al Centro Fiera del Garda di Montichiar. Notevole successo del pubblico, dei visitatori, ma soprattutto anche degli espositori presenti. Presenti con tutte le migliori e le maggiori evoluzioni di tecniche e mezzi a intervenire nei casi di emergenza che in questi anni si stanno manifestando con puntualità per calamità naturali e altro", dice.