Giorgetti: accordo con Ue su estensione rientro deficit a 7 anni Milano, 16 ott. (askanews) - Ieri abbiamo definito l'accordo con la Commissione europea per quanto riguarda i contenuti del piano strutturale per l'estensione a 7 anni". Lo ha annunciato il ministro dell'economia, Giancarlo Giorgetti, nel corso della conferenza stampa sulla manovra. Per questo obiettivo, ha spuiegato, "oltre al Pnrr ci sono gli impegni assunti dal governo che ci permettono di fare un quadro di finanzia pubblica dei prossimi 5 anni coerente con legge di bilancio"