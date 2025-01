Gioia e tristezza: i commenti dei palestinesi a Gaza City sulla tregua Gaza, 16 gen. (askanews) - Felicità per la pace futura e tristezza per il dolore presente e passato. L'annuncio della tregua è stato salutato con sentimenti contrastanti dai palestinesi. "Non riesco a trovare le parole per esprimere i miei sentimenti, sentimenti misti di tristezza per coloro che abbiamo perso, più di 70 mila martiri, più di 110 mila feriti e 400 mila case distrutte - dice Khamis Al-Assi - Allo stesso tempo provo una gioia indescrivibile per la fine di questo massacro, perché ogni secondo che passava avevamo paura che ci bombardassero. Per fortuna è finita e speriamo che finisca per sempre e che la gioia si diffonda in ogni casa della Striscia di Gaza". "Mi sento così felice, ma allo stesso tempo una profonda tristezza mi opprime - gli fa eco Fadl Naeem - Stiamo tornando alle nostre case, ma abbiamo perso nipoti, padri, fratelli, cugini, vicini e le nostre stesse abitazioni. Cosa possiamo dire? Ringraziamo Dio per tutto. Monterò la tenda davanti a casa mia e aspetterò la ricostruzione". "Siamo felici, ma da un anno e quattro mesi mi mancano quattro dei miei figli, sono nel sud di Gaza: non li ho più visti. Mi mancano molto anche i miei figli che sono stati martirizzati - dice Jawaher Abu Laila - Se da un lato mi sento sollevata dal fatto che ci sarà un cessate il fuoco, dall'altro sono sopraffatta dalla tristezza per i miei figli e per la perdita della mia casa".