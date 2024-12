Francia, Francois Bayrou nominato premier dall'Eliseo Milano, 13 dic. (askanews) - Il presidente francese Emmanuel Macron ha nominato François Bayrou primo ministro dopo lunghe consultazioni per trovare un successore a Michel Barnier, sfiduciato dai parlamentari la scorsa settimana. "Il Presidente della Repubblica gli ha affidato l'incarico di formare il governo", si legge in una nota dell'Eliseo. Il capo del MoDem, centrista e primo alleato del capo dello Stato, avrà il difficile compito di formare un governo capace di guadagnare la fiducia di un'Assemblea nazionale senza blocco di maggioranza, e di approvare una legge di bilancio. Parlamentare, ministro, eurodeputato nel curriculum, Bayrou, 73 anni, presenterà la sua lista di ministri nei prossimi giorni, ma probabilmente dovrà affrontare le stesse difficoltà di Barnier nel guidare il governo attraverso un parlamento diviso in tre blocchi.