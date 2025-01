Francia, è morto a 96 anni Jean-Marie Le Pen Parigi, 7 gen. (askanews) - Si è spento a 96 anni Jean-Marie Le Pen, leader storico dell'estrema destra francese. È morto a Garches (Hauts-de-Seine), in ospedale, dove era ricoverato da alcune settimane, "circondato dalla sua famiglia e dai suoi amici", ha dichiarato la famiglia in un comunicato inviato all'agenzia France Presse. Padre di Marine Le Pen, fondatore negli anni Settanta e a lungo presidente del Front National (oggi Rassemblement National), è stato considerato la figura politica contemporanea più controversa della Francia, per le sue posizioni estreme e conservatrici soprattutto in materia di immigrazione. È stato candidato alla presidenza della Repubblica diverse volte; nel 2002 aveva superato il primo turno, sconfitto poi al ballottaggio da Jacques Chirac grazie alla mobilitazione della sinistra che andò in massa a votare per il presidente neogollista pur di sbarrare la strada a Le Pen. Abbandonata la politica attiva nel 2015, dopo essere stato espulso dal partito dalla figlia Marine, e dopo nuove dichiarazioni controverse, è stato ancora fautore della lotta radicale contro l'immigrazione, tema che non ha mai cessato di dividere la Francia.