Fontana: "De Gasperi pagò a caro prezzo la sua ostilità al fascismo" Roma, 25 ott. (askanews) - "La Camera dei deputati rende omaggio alla memoria di Alcide De Gasperi nel 70esimo anniversario della sua morte. De Gasperi è stato uno dei padri fondatori della Repubblica Italiana". Lo ha detto il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, in occasione della cerimonia commemorativa "Pace, Prosperità, Patria. L'eredità di De Gasperi 70 anni dopo" nell'Aula di Palazzo Montecitorio alla presenza del capo dello Stato, Sergio Mattarella. "Ha svolto un ruolo cruciale nella scelta euroatlantica dell'Italia e nella promozione del processo di integrazione europea", ha aggiunto. Alcide De Gasperi "tenace oppositore di qualsiasi totalitarismo, pagò a caro prezzo la sua ostilità nei confronti del fascismo. Perseguitato dal regime, rimase a lungo isolato ai margini della vita civile, affrontando anche la terribile prova del carcere. Ma quelle sofferenze non riuscirono a scalfire la tempra di un uomo che, sempre ispirato dal messaggio evangelico, tornò a svolgere un ruolo di primo piano negli anni cruciali della Resistenza". "Nel difficile panorama del secondo dopoguerra, la risolutezza e la visione strategica di grande statista furono decisivi per la ricostruzione del Paese e per la riaffermazione del suo prestigio internazionale", ha concluso Fontana.