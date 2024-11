Draghi: Possibile spendere 2% del Pil per Difesa? I soldi si trovano Budapest, 8 nov. (askanews) - "È possibile" spendere il 2% del Pil per la difesa. Lo ha detto l'ex premier ed ex presidente della Bce Mario Draghi rispondendo, al suo arrivo al consiglio informale di Budapest, alla domanda se fosse possibile spendere quella cifra pur rispettando il patto di stabilità. "È possibile, è inutile dire se è possibile o meno - ha spiegato Draghi -, bisognerà prendere tutta una serie di decisioni, in questo è inutile dire se è possibile o meno, oggi bisogna decidere cosa fare perché questa è la nuova situazione. L'aspetto poi... i soldi si trovano".