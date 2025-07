Dazi, Fitto: auspico intesa con Usa ma deve tutelare interessi Ue Manduria, 5 lug. (askanews) - "L'auspicio è che ci sia un'intesa sui dazi ma questa non può passare da risultati che non tutelino gli interessi dei cittadini europei così come Trump legittima gli interessi dei cittadini europei". Lo ha detto il vicepresidente della Commissione europea, Raffaele Fitto, intervistato da Bruno Vespa al Forum in Masseria a Manduria. Fitto ha ricordato che "sono giorni rilevanti, si sta stringendo la trattativa" che ha ribadito essere "complessa e articolata" e "c'è un'ipotesi di proroga al 9 luglio", ma pur senza vole entrare "nella dinamica della valutazione sull'approccio del presidente Usa", ha sottolineato che: "L'Europa con le sue istituzioni ha l'obbligo e l'interesse come gli Usa a lavorare insieme perchè la situazione geopolitica indica questa come strada fondamentale". Per fare questo l'Europa "deve rafforzare la sua dimensione su alcuni elementi fondamentali perchè è chiaro che in questa fase c'è l'esigenza che l'Europa possa svolgere maggiormente il proprio ruolo e il tema difesa è una dimostrazione chiara e al tempo stesso nel dialogo con gli Usa deve dimostrare di voler raggiungere un risultato positivo e costruttivo senza rinunciare al proprio ruolo e ai propri interessi in modo legittimo".