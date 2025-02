Daniela Fumarola: con me Cisl in continuità, pragmatica e riformista Roma, 12 feb. (askanews) - Daniela Fumarola è stata eletta nuova segretaria generale della Cisl; succede a Luigi Sbarra e ha assicurato che il sindacato sotto la sua guida sarà nel segno della continuità. "Una Cisl che va in continuità, che vuole sedersi a ogni tavolo di confronto, una Cisl pragmatica, riformista, autonoma, una Cisl che vuole portare a casa i migliori risultati possibili per le persone che rappresentiamo, per le famiglie, quindi una Cisl in continuità con quella che è oggi - ha dichiarato poco dopo essere stata eletta - pensiamo che sedendo a ogni tavolo di confronto potremo portare le nostre proposte e richieste, valutare e decidere le eventuali azioni, qualora le nostre richieste non dovessero trovare la giusta attenzione".