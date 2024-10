A Roma in scena Tennis and Friends: "La prevenzione è giovane" Roma, 9 ott. (askanews) - "La prevenzione è giovane" è il claim della manifestazione Tennis & Friends - Salute e Sport, nata nel 2011 con l'obiettivo di veicolare la cultura della prevenzione attraverso lo sport e i corretti stili di vita. L'evento - dall'11 al 13 ottobre al Foro Italico di Roma - anche quest'anno darà la possibilità a tutti i cittadini di effettuare visite e screening gratuiti grazie al coordinamento di Salute Lazio e Asl RM1 e al coinvolgimento delle strutture sanitarie del territorio. Veicolare la cultura della prevenzione e dello sport è fondamentale per promuovere uno stile di vita sano, prevenire malattie croniche e migliorare il benessere psicofisico. La prevenzione riduce il rischio di patologie, mentre lo sport rafforza il corpo e la mente, contribuendo a una migliore qualità della vita e a un sistema sanitario più sostenibile. Ogni anno la manifestazione vede aumentare il numero di visitatori e di screening effettuati: lo scorso anno, alla main edition di Roma hanno partecipato più di 80mila persone, oltre 30mila sono state le visite gratuite. Spiega Giorgio Meneschincheri fondatore di Tennis & Friends, docente presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore e Specialista medico presso il Policlinico Gemelli. "Avremo un Villaggio della Salute composto da 55 strutture sanitarie, 45 specialistiche diverse, oltre 400 i medici specialistici provenienti dal Lazio. Associazioni di volontariato, società scientifiche. Poi abbiamo il mondo dello Sport, il mondo istituzionale - le Forze Armate. E infine i grandi ambassador: Fiorello, Edoardo Leo, Max Giusti. Tutti a sostegno di un unico progetto: quello della prevenzione e della salute".