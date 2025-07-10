Sabato 11 Ottobre 2025

Carmine Pinto
10 lug 2025
Zelensky, Putin non vuole la pace, lo vediamo

'C'è di nuovo un'ennesima escalation del livello di violenza'

"La Russia non si sta preparando per la pace e in questo momento tutti ce ne rendiamo conto. L'abbiamo capito, lo vediamo. Putin ha rifiutato qualsiasi progetto di proposta per la pace. E invece c'è di nuovo un'ennesima escalation del livello di violenza". Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky intervenendo alla sessione plenaria della Conferenza per la ripresa dell'Ucraina a Roma. "Putin vuole che la nostra gente, il nostro popolo, se ne vada dall'Ucraina, soffra. E che vengano distrutte le case, le abitazioni, le scuole, gli ospedali".

