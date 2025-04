Zelensky invia Yermak a Parigi: incontri con rappresentanti USA e UE per cessate il fuoco

Il principale collaboratore di Volodymyr Zelensky, Andriy Yermak, e i ministri degli Esteri e della Difesa ucraini Andriy Sybiga e Rustem Umerov sono arrivati a Parigi per incontrare "rappresentanti" americani ed europei nell'ambito degli sforzi per un cessate il fuoco. Lo fa sapere il capo di gabinetto di Zelensky, mentre il segretario di Stato americano Marco Rubio e l'inviato presidenziale Steve Witkoff sono ancora attesi nella capitale francese. L'annuncio di Yermak sui social media precisa che hanno in programma di incontrare "rappresentanti di Francia, Germania, Gran Bretagna e Stati Uniti", senza specificare chi.

Rubio sarà ricevuto dal presidente francese, Emmanuel Macron, all'Eliseo e incontrerà anche il ministro degli Esteri, Jean-Noël Barrot.