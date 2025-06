Donald Trump alla parata per i 250 anni dell'esercito americano a Washington

Donald Trump è alla parata per i 250 anni dell'esercito americano. All'evento sono presenti anche il capo del Pentagono Pete Heghset e il vicepresidente JD Vance con la moglie Usha. Trump è accompagnato dalla First Lady Melania Trump. Dalla folla presente per l'evento si è alzato il coro 'Usa, Usa'.

Su Constitution Avenue a Washington i militari dell'esercito americano sfilano, accompagnati da bande musicali, mentre Trump e la First Lady Melania siedono insieme ad altri vip in un palco allestito per l'occasione. La parata è stata anticipata di almeno una mezz'ora per evitare la pioggia attesa in serata.