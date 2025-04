Il presidente cinese Xi Jinping è arrivato a Phnom Penh, dando il via alla sua visita di Stato in Cambogia, secondo quanto riferito dal network statale Cctv. Si tratta dell'ultima tappa del tour di Xi nel sudest asiatico dopo Vietnam e Malesia, nell'ambito degli sforzi del Dragone tra i partner commerciali cinesi per arginare la guerra dei dazi scatenata dal presidente americano Donald Trump.