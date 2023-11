Wafa, 30 morti in raid a Jabalya. Israele, 'colpita base Hamas'

L'esercito israeliano è tornato a colpire, con raid aerei e fanteria, il campo profughi di Jabalya, uccidendo, secondo la Wafa, 30 persone. Israele ha annunciato in una nota che "la fanteria israeliana ha preso il controllo della roccaforte di Hamas nel nord della Striscia dopo 10 ore di combattimento". Le forze della Brigata Nahal "ora controllano la postazione, conosciuta come Avamposto 17", nel campo profughi di Jabalya, nel nord dell'enclave palestinese, dopo aver "sconfitto operativi di Hamas e della Jihad islamica" che erano "sia sul terreno" sia nei tunnel. "Decine - ha aggiunto - i miliziani uccisi". Il ministero dell'Interno palestinese che fa capo ad Hamas, da parte sua, ha riferito che l'attacco avrebbe avuto per obiettivo una casa vicino a un ospedale nel campo profughi.