Von der Leyen, 'proposta sui rimpatri al summit di marzo'

"Un quadro legislativo più rigoroso in materia di rimpatri sarà una delle prime proposte importanti del nuovo Collegio e una proposta di un nuovo approccio comune in materia di rimpatrio sarà presentata al Consiglio europeo di marzo." Lo ha annunciato, nella lettera sulla migrazione ai 27, la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen. "Il Commissario Brunner ha già avviato consultazioni con gli Stati membri, il Parlamento europeo e altre parti interessate per una proposta che risponda alle esigenze sul terreno. L'obiettivo è rendere il processo di rimpatrio più semplice, più rapido e più efficiente", ha aggiunto.