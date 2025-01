Von der Leyen e Lagarde: Competitività UE a rischio nell'era dell'IA

"Le aziende e le famiglie vogliono vedere l'azione e un'ondata di azioni è in arrivo. Non possiamo più sprecare i nostri punti di forza con handicap autoimposti. La posta in gioco è troppo alta. Siamo pronti a fare tutto il necessario per riportare l'Europa in carreggiata". Lo scrivono, in una riflessione affidata al Financial Times dal titolo 'L'Europa ha recepito il messaggio del cambiamento', la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen e la presidente della Bce Christine Lagarde. "La nostra competitività è a rischio. Mentre si sviluppa una rivoluzione globale nell'IA, l'UE potrebbe trovarsi ai margini", ammoniscono.