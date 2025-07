Hit Parade, Tony Boy scalza Fabri Fibra dalla vetta

Il rapper di Padova Tony Boy, pseudonimo di Antonio Hueber, con il suo nuovo album Uforia, a una settimana dall'uscita, scalza Fabri Fibra e il suo album Mentre Los Angeles Brucia dalla vetta della hit parade degli album più venduti della settimana secondo le rilevazioni Fimi/Gfk e domina anche la top ten del formato fisico, ancora davanti a Fabri Fibra. Anna si conferma al comando, per la terza settimana consecutiva, tra i singoli con il suo nuovo brano Désolée. Un risultato da record: Anna è ufficialmente l'artista femminile più giovane a conquistare 15 posizioni alla #1 nella chart dei singoli in tutta la storia della classifica Fimi (dal 1997 ad oggi). Alle spalle dell'artista, Alfa & Manu Chao con A me mi piace, e W Sound, Beèle & Ovy on the Drums - La plena. In quarta posizione la news entry Yakuza, di Elodie, Sfera Ebbasta e Rvssian; in quinta piazza ecco le Bottiglie Vuote dei Pinguini Tattici Nucleari feat. Max Pezzali. Tornando agli album, altra novità rilevante in terza posizione, 60 Hz II di DJ Shocca, uno dei veterani del rap italiano che ha pubblicato dopo due decenni il secondo capitolo di un classico inamovibile, e lo ha fatto riunendo alcune delle penne più solide della scena e con un pensiero alle sue origini. In quarta ecco Olly con Tutta Vita; in quinta Mediterraneo di Bresh (la scorsa settimana erano rispettivamente in terza e in seconda posizione). Poi Achille Lauro con Comuni Mortali, Sfera Ebbasta e Shiva con Santana Money Gang, i Pinguini Tattici Nucleari con Hello World, Alfa con Non so chi ha creato il mondo ma so che era innamorato e Luchè con Il mio lato peggiore. Questa la classifica Fimi/Gfk degli album più venduti della settimana dal 27 giugno al 3 luglio: 1) UFORIA, TONY BOY (22 SRL / WARNER MUSIC). 2) MENTRE LOS ANGELES BRUCIA, FABRI FIBRA (EPIC, SONY MUSIC). 3) 60 HZ II, DJ SHOCCA (EPIC SONY MUSIC). 4) TUTTA VITA, OLLY (EPIC-SONY MUSIC). 5) MEDITERRANEO, BRESH (EPIC, SONY MUSIC). 6) COMUNI MORTALI, ACHILLE LAURO ( WARNER MUSIC) 7) SANTANA MONEY GANG, SFERA EBBASTA & SHIVA (CUPIDO / MILANO OVEST UNIVERSAL MUSIC). 8) HELLO WORLD, PINGUINI TATTICI NUCLEARI (EPIC SONY MUSIC). 9) NON SO CHI HA CREATO IL MONDO MA SO CHE ERA INNAMORATO. (DELUXE), ALFA (ARTIST FIRST ARTIST FIRST). 10)IL MIO LATO PEGGIORE, LUCHÈ (WARNER MUSIC WARNER MUSIC). Questa la classifica dei singoli: 1) DÉSOLÉE, ANNA (EMI- UNIVERSAL MUSIC). 2) A ME MI PIACE, ALFA & MANU CHAO (ARTIST FIRST ARTIST FIRST). 3) LA PLENA, W SOUND, BEÉLE & OVY ON THE DRUMS (KRISTOMAN LLC, WARNER MUSIC). 4)YAKUZA, ELODIE, SFERA EBBASTA & RVSSIAN (ISLAND UNIVERSAL MUSIC). 5) BOTTIGLIE VUOTE, PINGUINI TATTICI NUCLEARI FEAT. MAX PEZZALI (EPIC, SONY MUSIC). Questa, infine, la classifica di cd, vinili e musicassette. 1) UFORIA, TONY BOY (22 SRL / WARNER MUSIC). 2) MENTRE LOS ANGELES BRUCIA, FABRI FIBRA (EPIC, SONY MUSIC). 3) 60 HZ II, DJ SHOCCA (EPIC SONY MUSIC). 4) LOST AND FOUND: SELECTIONS FROM THE LOST ALBUMS, BRUCE SPRINGSTEEN (COLUMBIA/LEGACY SONY MUSIC). 5) TRACKS II: THE LOST ALBUMS, BRUCE SPRINGSTEEN (COLUMBIA/LEGACY, SONY MUSIC).