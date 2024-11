Vespucci, omaggio a Puccini a Mumbai

A 100 anni esatti dalla scomparsa del compositore, il 29 novembre Mumbai ha celebrato ieri sera il genio di Giacomo Puccini presso il più antico teatro dell'opera indiano, la Royal Opera House, con un gala operistico organizzato dal consolato generale d'Italia e dall'Istituto italiano di cultura in occasione della tappa indiana del Tour Mondiale Amerigo Vespucci - Villaggio Italia. Grazie alla collaborazione con il Comitato nazionale per le celebrazioni pucciniane, interpreti di livello mondiale come il soprano Maria Pia Piscitelli, il tenore Renzo Zulian e il baritono Pier Luigi Dilengite, accompagnati al pianoforte da Linda Di Carlo, sono saliti sul palco per portare al pubblico indiano le amate arie di Puccini in una serata di straordinario bel canto. In una sala di 500 posti tutta esaurita, l'ambasciatore d'Italia in India, Antonio Bartoli, ha aperto la serata dando il benvenuto al pubblico, tra cui spiccavano l'importante delegazione del ministero della Difesa e dell'Amerigo Vespucci, con il capitano in seconda del vascello, capitano di Fregata Tommaso Faraldo, l'ammiraglio Antonio Natale, il colonnello Elio Babbo, l'Ad di difesa e Servizi Luca Andreoli, e a una nutrita rappresentanza di autorità indiane. A fronte del grande successo della serata, il console generale d'Italia a Mumbai, Walter Ferrara, ha commentato: "In occasione del centenario della scomparsa di Giacomo Puccini è un onore poter presentare le sue arie più famose a Mumbai nell'ambito della tappa indiana del tour mondiale Amerigo Vespucci - Villaggio Italia. Nave Amerigo Vespucci è una vera opera d'arte che da quasi cento anni rappresenta le eccellenze del nostro Paese. Stasera rendiamo omaggio non solo alla musica - ha aggiunto - ma anche alla capacità della cultura di abbattere le barriere e di unire i popoli. Il mio augurio è che questo concerto segni l'avvio di una nuova stagione di orizzonti condivisi tra Italia e India, un viaggio che, anche attraverso le rotte del mare, ci porti verso un futuro di rafforzata collaborazione ed amicizia. "Il successo e la gioia di questa serata si inserisce in un fertile percorso di collaborazioni con le istituzioni culturali indiane e testimonia del grande interesse e affetto con cui il pubblico locale guarda all'Italia e alla nostra tradizione culturale," - ha osservato la direttrice dell'Istituto di cultura di Mumbai, Francesca Amendola. "II 29 novembre , data in cui ricorre la morte di Puccini ma anche la nascita di Gaetano Donizetti, con tutto il sistema Italia abbiamo celebrato a Mumbai la grande tradizione operistica italiana, a poco meno di un anno dall'iscrizione del belcanto nella lista del patrimonio intangibile dell' UNESCO, a sancire l'universalità di questo linguaggio capace di dialogare con il pubblico di tutto il mondo e tutte le culture". L'iniziativa è stata organizzata da consolato generale d'Italia a Mumbai, Istituto Italiano di Cultura in Mumbai in collaborazione con Mehli Mehta Music Foundation, Furtados, Avid Learning e Royal Opera House Mumbai.