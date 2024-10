Uif, 'boom del 42,4% dell'oro scambiato nel primo semestre'

Nel primo semestre del 2024 le segnalazioni antiriciclaggio aggregate mostrano un incremento rispetto al semestre precedente con un +3,3% negli importi movimentati e un +1,5% nelle operazioni sottostanti. L'incremento del semestre si osserva in varia misura in tutti i settori economici, con l'eccezione dei settori del commercio che segnano -2,5%, della Pubblica Amministrazione con un -3,9% e delle famiglie produttrici che segnano -1,4%. Il valore dell'oro scambiato nel semestre registra un forte incremento pari a +42,4% rispetto allo stesso periodo nel 2023 e +47,1% rispetto al secondo semestre del 2023. Riguardo alla distribuzione geografica del valore dichiarato, la quota degli scambi nazionali registra un lieve incremento di 1,1 punti percentuali rispetto al semestre precedente. Lo scrive l'Uif (Unità di informazione finanziaria) nel comunicato sulle statistiche antiriciclaggio relative al primo semestre 2024. Le comunicazioni oggettive sulle operazioni in contanti ricevute dalla Uif nel primo semestre del 2024 riguardano 22,1 milioni di operazioni per complessivi 118,1 miliardi di euro, in contrazione rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente (-5,1 per cento). Gli accertamenti ispettivi avviati dall'Unità sono stati 13, due in più rispetto a quelli condotti nello stesso semestre del 2023, e hanno riguardato diverse tipologie di operatori. A fronte di 176 richieste di informazioni, nel semestre l'Uif ha trasmesso all'autorità giudiziaria 393 note di risposta. Per quanto concerne lo scambio di informazioni con le Financial Intelligence Unit estere, la Uif ha inoltrato 429 richieste, in aumento rispetto a quelle del primo semestre 2023, mentre rimane stabile il numero di richieste pervenute dalle controparti estere (729). Lievi aumenti si registrano anche per il numero di segnalazioni cross-border ricevute dalle Unità della Ue (37.937 comunicazioni ricevute) e di quelle trasmesse dalla Uif (3.698).