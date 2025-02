Ue: Parigi contro concessioni a Trump sui dazi, pronta la ritorsione

Nessuna concessione a Trump sui dazi, l'Ue deve prepararsi a una "ritorsione". E' la posizione di Parigi espressa dai suoi ministri dell'Industria e del Commercio, Marc Ferracci e Laurent Saint-Martin, a margine del Consiglio informale Ue Competitività a Varsavia. "Penso che non dobbiamo entrare in una trattativa facendo delle concessioni, non è l'approccio giusto", ha detto Ferracci, auspicando che l'Ue stabilisca "una posizione comune". "Crediamo nella cooperazione e nel nostro sistema multilaterale, ma non dobbiamo essere ingenui. E dobbiamo prepararci al peggio. Vale a dire ritorsione, se necessario", ha sottolineato Saint-Martin.