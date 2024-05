Twitter addio, è definitivamente migrato su 'X.com'

Il social network precedentemente noto come Twitter è completamente migrato su X.com. Lo ha reso noto il proprietario Elon Musk che ha acquistato la società per 44 miliardi di dollari alla fine del 2022 e ha annunciato il cambio di nome in X a luglio 2023. Sebbene il logo e il marchio erano stati già modificati in "X", il nome del dominio era rimasto Twitter.com fino alla migrazione definitiva di oggi. "Tutti i sistemi principali sono ora su X.com", ha scritto Elon Musk sulla piattaforma, pubblicando l'immagine di un logo con una X bianca su un cerchio blu. Musk ha utilizzato più volte la lettera X nel marchio delle sue aziende, a partire dal 1999 con il tentativo di creare un negozio finanziario online chiamato X.com. Quando ha acquistato Twitter, ha creato una società chiamata X Corp per concludere l'affare. Musk ha detto che vuole che "X" diventi una super-app sulla falsariga di WeChat cinese, quindi non solo social media ma anche chiamate vocali e video, pagamenti mobili, giochi, notizie, prenotazioni online e altri servizi. Ha anche installato su X un chatbot di iintelligenza artificiale chiamato Grok, che dopo gli Stati Uniti ora arriva anche in Europa.