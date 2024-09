Tre morti in un attentato al valico della Cisgiordania

Almeno tre israeliani sono rimasti uccisi in un attacco terroristico al valico di Allenby, tra Cisgiordania e Giordania. Lo riferiscono fonti mediche. Ufficiali della sicurezza israeliana hanno dichiarato che l'attentatore, arrivato con un camion dal lato giordano, ha aperto il fuoco contro i dipendenti dello scalo merci del valico a est di Gerico. L'esercito afferma che l'autore "è stato eliminato dalle forze di sicurezza" e che al momento sono in corse verifiche per accertare se il camion sul quale si trovava l'attentatore fosse imbottito di esplosivi.