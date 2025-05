Governo Trump esenta i ricambi auto messicani dai dazi grazie al trattato commerciale

Il governo di Donald Trump ha esentato i pezzi di ricambio per auto messicani dal pagamento dei dazi a causa del trattato commerciale esistente tra i due paesi e il Canada, ha annunciato la presidente del Messico Claudia Sheinbaum, come riportato dai principali media del paese latinoamericano.

"Ieri c'è stata una notizia molto buona per il Messico, è uscita una pubblicazione dagli Stati Uniti, dalla Cbp (l'agenzia delle dogane e della protezione delle frontiere Usa) che attesta che i pezzi di ricambio auto prodotti in Messico hanno zero dazi, una notizia che a causa delle troppe notizie non è stata apprezzata", ha detto oggi Sheinbaum nella sua conferenza stampa quotidiana.

Da parte sua, il ministro dell'Economia, Marcelo Ebrard, ha precisato che il documento pubblicato ieri dal governo degli Stati Uniti fornisce istruzioni specifiche alle autorità doganali in cui si sottolinea che i ricambi auto prodotti in Messico non pagheranno dazi. "Saranno considerati come parte se fossero anche degli Stati Uniti", ha commentato Ebrard, riconoscendo che all'inizio le negoziazioni con il segretario al Commercio statunitense, Howard Lutnick, sono state un po' tese, ma attualmente sono riusciti a trovare punti di interesse per entrambe le parti e come lavorare per avanzare e rafforzare l'economia sia del Messico che degli Usa con riunioni settimanali o, al massimo, ogni 15 giorni.